Стала известная причина многочасовой остановки трамваев на ЖД-вокзале Екатеринбурга

Стало известно, из-за чего в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга на несколько часов встало трамвайное движение. Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, на линии "Вокзал" из-за изношенности был поврежден кабель. Аварийная служба незамедлительно выехала на место, сейчас ведутся работы по ремонту и замене сети.

Отметим, что напряжение на узлах Челюскинцев и Пионерский поселок пропало еще в 07.55. Из-за этого встали трамваи, следующие по маршрутам №№2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 23.

Со стороны Пионерского поселка движение остановлено. Часть маршрутов перенаправили - после разворота на кольце у гостиницы Исеть, они следуют по проспекту Космонавтов через Северное депо.