Свердловского чиновника подозревают в смертельном ДТП на Чусовском тракте

Работника свердловской администрации подозревают в смертельном ДТП на Чусовском тракте. Обвинение высказал брат погибшего, сообщение об аварии дошло до главы СКР Александра Бастрыкина.

Трагедия произошла 6 августа в Екатеринбурге, о чем в социальных сетях рассказал брат погибшего. По его словам, органы внутренних дел до сих пор проводят проверку, в связи с чем он опасается, что виновник избежит ответственности.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Более того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского отделения представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

В каком сейчас статусе находится чиновник, а также другие детали, в областном СКР комментировать отказываются. Также не сообщается, кто именно был за рулем.

По данным портала 66.RU, который ссылается на имеющиеся в распоряжении материалы дела, речь идет о замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области. Согласно документам, чиновник ехал за рулем Mercedes-Benz с госномерами "001" поздним вечером по Чусовскому тракту. По версии следствия, в этот же вечер погибший - Станислав Мельниченко шел по обочине, пытаясь поймать попутку. В какой-то момент он упал на проезжую часть, после чего на него и наехала иномарка.

Позднее в теле погибшего нашли сильнодействующие наркотики и алкоголь.

По словам брата Мельниченко, тот сам лег на асфальт, так как ему стало плохо. Он заявил, что смерть наступила после наезда машины чиновника, однако после по телу проехался и другой автомобиль, лишив тело головы. Из-за этого мужчине сложно было опознать тело брата.

"В тот день на дороге не работали камеры, есть только записи с видеорегистраторов очевидцев", — рассказал редакции брат Станислава Олег.

Предполагаемый виновник ДТП комментировать инцидент отказывается, однако близкий к чиновнику источник отметил, что тот мог просто не заметить лежащего на дороге мужчину из-за темного времени суток.