Польша призвала уничтожить нефтепровод "Дружба"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что украинские войска выведут из строя нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть. Фактически он призвал его уничтожить. Об этом он, написав ответ в интернете, заявил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто. Сикорский надеется, что Венгрия будет получать нефть через Хорватию.

Подоплека в том, что Венгрия запретила въезд в страну этническому венгру Роберту Бровди с позывным "Мадьяр" ("Мадяр"), который с недавних пор является командующим силами беспилотных систем Украины. И Сикорский выразил надежду, что этот венгр по происхождению и уничтожит нефтепровод, по которому Венгрия получает нефть из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала главу МИД Польши "Усамой бен Сикорским".

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа возмущен призывом к международному промышленному терроризму.

"Эти тупые, полностью ограниченные политики призывают к военным действиям, говоря о ядерной войне, как о развитии конфликта в дальнейшем, сейчас они говорят о терроризме. Одна страна ЕС против другой страны ЕС. У Европы нет будущего", — сказал депутат.