На Урале с подростков-мотоциклистов взыскали 500 тысяч рублей в пользу сбитой девочки

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию с мотоциклистов, совершивших наезд на девочку-пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте нынешнего года: несовершеннолетний водитель мотоцикла буксировал на гибкой сцепке другой мотоцикл под управлением такого же несовершеннолетнего. В районе 8 км трассы "Полевской – Мраморское" мотоциклист сбил девочку, которая шла по обочине проезжей части. В результате та получила различные травмы.

Прокурор обратился в суд с иском к юным мотоциклистам и их родителям о компенсации морального вреда. Полевской городской суд солидарно взыскал с несовершеннолетних 500 тысяч рублей.

Если подростки не смогут выплатить сумму, это сделают их законные представители. Деньги будут перечислены в пользу пострадавшей в ДТП девочки.