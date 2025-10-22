Ярмарку вакансий организуют в Астрахани ветеранов-участников СВО

Работодатели ведущих предприятий Астраханской области представят свои актуальные вакансии на ярмарке.

Каждому участнику СВО и их членам семьи помогут подобрать подходящее место работы с учётом здоровья, образования, опыта и пожеланий.

Образовательные организации расскажут о возможностях переобучения и профессиональной переподготовки в рамках нацпроекта «Кадры».

Ярмарку вакансий организует агентство по занятости населения Астраханской области совместно с фондом «Защитники Отечества». Она состоится 24 октября в 11:00 в молодёжном центре «Коса».





Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Региональная единовременная выплата на сегодняшний день — 1,6 млн рублей, федеральная — 400 тысяч рублей. Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.