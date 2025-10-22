23 Октября 2025
в россии
Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

В Костромской области социализация на производстве будет отдельным направлением программы поддержки участников СВО

Губернатор Костромской области инициировал разработку в регионе комплексной программы поддержки участников спецоперации и их семей, одним из важнейших направлений которой стала комплексная помощь с адаптацией и трудоустройством вернувшихся с фронта бойцов.

Так, ветеранам помогают повысить квалификацию, пройти профобучения, переобучение и переподготовку. В части трудоустройства региональные власти наладили систему взаимодействия с работодателями. На данный момент уже трудоустроено более 550 ветеранов, из которых 270 с инвалидностью.

Сергей Ситников в ходе рабочей поездки на предприятие «Автофильтр» уделил особое внимание задачам социализации участников СВО. На предприятии не только адаптирует рабочие места с учетом травм сотрудников из числа ветеранов, но и на базе трудовых отношений оказывают помощь в возвращении к мирной жизни. К каждому работнику - ветерану организован индивидуальный подход. С теми, кто имеет инвалидность, работают профессиональные реабилитологи.

(2025)|Фото: adm44.ru

Адаптация рабочих мест под особенности здоровья помогает поддержка региона. С 2013 года за трудоустройство инвалидов из бюджета Костромской области предприятию перечислено более 33 млн рублей.

«Рабочие места адаптированы так, чтобы им было комфортно и безопасно. У каждого - индивидуальные проблемы, поэтому надо что-то передвинуть, подкрутить, чтобы каждый человек с разной степенью нарушений мог применять свой труд. Это постоянная работа и особое внимание», - рассказала губернатору замдиректора по соцработе Ольга Петрова.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Трудоустройство - это один из способов социализации и реабилитации инвалида. Задача предприятия - вытащить его из дома, чтобы он общался в коллективе, а не потерял себя в этой жизни. Это наша задача и миссия. Мы единственные в Костромской области, кто обладает таким опытом и знаниями. Поэтому по поручению Сергея Константиновича мы готовы оказать предприятиям фундаментальную и консультационную поддержку», - подчеркнул гендиректор «Автофильтра» Сергей Поляков.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников пообщался с участником спецоперации, штамповщиком 3 разряда Александром Гаретом. Ветеран рассказал, что в зону СВО отправился добровольцем в 2022 году, выполнял боевые задачи в мотострелковых войсках. В ходе боевых действий получил тяжелое ранение, приведшее к ампутации ноги. Костромской филиал фонда «Защитники Отечества» помог Александру Гарету получить современный протез и найти работу.

«До контракта работал строителем. Вернуться на прежнее место работы не смог - с протезам по крышам не полазаешь. На «Автофильтре» уже три месяца. Работа нравится. Условия труда хорошие, уровень доходов, коллектив», - поделился ветеран Александр Гарет.

«Успехов, Александр Николаевич! Хорошо, что духом не падаете. Домашним передавайте привет», - обратился к ветерану Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

По итогам рабочей поездки на предприятие губернатор поручил привлечь департамент экономразвития и департамент соцзащиты к организации тиражирования опыта. Руководство «Автофильтра», опираясь на наработанный опыт, подготовит свои рекомендации по работе с участниками СВО, получившими ранения.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Нам важно с одной стороны трудоустраивать военнослужащих, с другой – адаптировать их к мирной жизни. Это не традиционная работа с инвалидами, это люди с военными травмами. Сейчас нам необходимо подготовить методику, некие рекомендации для руководителей предприятий и отдельных подразделений. У завода «Автофильтр» есть этот опыт. Здесь для инвалидов создают рабочие места индивидуально. В штате работают реабилитологи. Это намного больше, чем просто отношения «работодатель-работник». Нужно продумывать социальные программы — это вопрос десятилетия», – отметил Сергей Ситников.

