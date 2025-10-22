Капитально отремонтировано в этом году восемь астраханских школ

В Астраханской области в этом году уже капитально отремонтировали 8 школ. Большинство из них – в сельской местности, подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Так, в селах Три Протока и Бузан здания образовательных учреждений полностью преобразились. Специалисты обновили фасады, все внутренние помещения и прилегающую территорию. Ремонт провели также в школах города Астрахань, Ахтубинского, Лиманского, Черноярского и Енотаевского районов. По завершению работ учебные классы дооснастили современным оборудованием и новой мебелью.

Эти масштабные работы вели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», а также программы «Новая школа» партии «Единая Россия». Все этапы: от проекта до приёмки находятся на строгом контроле общественных штабов с участием депутатов, сенаторов, родителей и педагогов.

"С этого года программа обновления инфраструктуры охватывает все уровни образования: приводим в порядок учебный корпус политехнического колледжа и два детских сада. В ближайшие два года планируем отремонтировать здания ещё 24 образовательных организаций, чтобы создать комфортные и безопасные условия для обучения и развития наших детей", - отметил Игорь Бабушкин.