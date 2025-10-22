По итогам 9 месяцев 2025 года объем валовой продукции АПК Астраханской области составил около 43 млрд рублей

23 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

По итогам 9 месяцев 2025 года объем валовой продукции АПК Астраханской области составил около 43 млрд рублей

"Успешно завершаем сельскохозяйственный сезон. На совещании с правительством региона подведены предварительные итоги уборочной кампании", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Об уборочной кампании и развитии агропромышленного комплекса главе региона рассказал министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов. Как отметил министр, агропромышленный комплекс области продолжает уверенно развиваться. По итогам девяти месяцев 2025 года объем валовой продукции составил около 43 млрд рублей.

Ход уборочных работ опережает прошлогодние темпы. На 20 октября собрано 1,5 млн тонн овощей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовой сбор картофеля составил 342 тыс. тонн. Урожай бахчевых культур сохранился на уровне прошлого года – 297 тыс. тонн. Зерновые обмолочены с половины площадей, в объёме 42,7 тыс. тонн.

апк, сельское хозяйство, помидоры, овощи(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Общая посевная площадь в организованном секторе в 2025 году составила 88 тыс. гектаров. Это позволяет обеспечить достижение ключевых показателей по объему производства и наращиванию экспортного потенциала.

Важную роль в успехе уборочной кампании играет техническая оснащенность аграриев. С начала года сельхозтоваропроизводителями приобретено 340 единиц новой техники на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Всего в машинно-тракторном парке региона насчитывается более 4 тысяч тракторов и комбайнов.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В животноводстве сохраняется стабильная динамика. Производство яиц выросло на 85% и составило 313,6 млн штук. Производство скота и птицы на убой, а также молока осталось на уровне прошлого года.

В регионе реализуются меры государственной поддержки АПК. В 2025 году на эти цели предусмотрено 974,3 млн рублей. На сегодняшний день аграриям доведено 701 млн рублей. Кроме того, активно используется механизм льготного кредитования: оформлено 64 кредита на общую сумму 8,7 млрд рублей.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Государственная поддержка и льготные кредиты являются надежной основой для устойчивого роста всего агропромышленного комплекса и укрепления продовольственной безопасности региона», – отметил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, сельскохозяйственный сезон, апк, меры господдержки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети