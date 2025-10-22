По итогам 9 месяцев 2025 года объем валовой продукции АПК Астраханской области составил около 43 млрд рублей

"Успешно завершаем сельскохозяйственный сезон. На совещании с правительством региона подведены предварительные итоги уборочной кампании", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Об уборочной кампании и развитии агропромышленного комплекса главе региона рассказал министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов. Как отметил министр, агропромышленный комплекс области продолжает уверенно развиваться. По итогам девяти месяцев 2025 года объем валовой продукции составил около 43 млрд рублей.

Ход уборочных работ опережает прошлогодние темпы. На 20 октября собрано 1,5 млн тонн овощей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовой сбор картофеля составил 342 тыс. тонн. Урожай бахчевых культур сохранился на уровне прошлого года – 297 тыс. тонн. Зерновые обмолочены с половины площадей, в объёме 42,7 тыс. тонн.

Общая посевная площадь в организованном секторе в 2025 году составила 88 тыс. гектаров. Это позволяет обеспечить достижение ключевых показателей по объему производства и наращиванию экспортного потенциала.

Важную роль в успехе уборочной кампании играет техническая оснащенность аграриев. С начала года сельхозтоваропроизводителями приобретено 340 единиц новой техники на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Всего в машинно-тракторном парке региона насчитывается более 4 тысяч тракторов и комбайнов.

В животноводстве сохраняется стабильная динамика. Производство яиц выросло на 85% и составило 313,6 млн штук. Производство скота и птицы на убой, а также молока осталось на уровне прошлого года.

В регионе реализуются меры государственной поддержки АПК. В 2025 году на эти цели предусмотрено 974,3 млн рублей. На сегодняшний день аграриям доведено 701 млн рублей. Кроме того, активно используется механизм льготного кредитования: оформлено 64 кредита на общую сумму 8,7 млрд рублей.

«Государственная поддержка и льготные кредиты являются надежной основой для устойчивого роста всего агропромышленного комплекса и укрепления продовольственной безопасности региона», – отметил Игорь Бабушкин.