Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Стали известны предварительные итоги реализации нацпроектов в Астраханской области за 9 месяцев 2025 года

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне провёл совещание с кабинетом министров и главами муниципальных образований. Среди ключевых вопросов повестки – предварительные итоги по новым национальным проектам, сельскому хозяйству и актуализация стратегии социально-экономического развития региона.

Председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев сообщил, что на реализацию мероприятий по 11 нацпроектам в этом году выделено более 9 млрд рублей. Они направлены в том числе на развитие здравоохранения, образования, сферы ЖКХ, благоустройство, поддержку бизнеса.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В частности, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» созданы 13 ФАПов и одна врачебная амбулатория, продолжается ремонт еще 11. Для лечебных учреждений закупили 27 автомобилей и более 170 единиц медоборудования. Служба санавиации спасла 120 человек. Свыше 9000 пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечили необходимыми препаратами, а 347 детей и 600 беременных женщин с сахарным диабетом – системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Предварительные итоги нацпроекта «Молодёжь и дети» – восемь капитально отремонтированных школ в семи муниципалитетах, корпус Астраханского государственного политехнического колледжа, трудоустроено пять педагогов по программе «Земский учитель». По нацпроекту «Семья» капитально ремонтируют и оснащают два детских сада в Астрахани и Началово. Также идёт работа по созданию шести женских консультаций в районах области. Кроме того, заключено почти 1700 социальных контрактов на общую сумму более 300 млн рублей, что позволило людям открыть своё дело, пройти обучение, создать личное подсобное хозяйство.

Коллаж, Национальные проекты(2024)|Фото: Накануне.RU

За девять месяцев 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроены 37 общественных территорий, ещё на девяти работы продолжаются. Завершен капремонт напорного коллектора системы центральной канализации в селе Икряное. Кроме того, идет строительство шести объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в четырёх муниципалитетах, три из них планируется завершить до конца года. Отремонтированы 21 дорога и два моста, продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. До конца этого года планируется расселить почти 500 человек из аварийного жилья площадью 8,4 тысяч кв.м.

Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» 450 субъектов МСП и граждан, желающих вести бизнес, получили господдержку в Астраханском областном инновационном центре. В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в электронный формат перевели 88 социально значимых услуг.

Теги: игорь бабушкин, нацпроекты, итоги, финансирование


