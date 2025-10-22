23 Октября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Товарооборот между Астраханской областью и узбекскими партнерами вырос на 6%

Астраханская область продолжает работу по укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей со стратегическим партнёром — Узбекистаном.

Так, по итогам прошлого года товарооборот между Астраханской областью и Узбекистаном вырос на 6%. Регион традиционно поставляет на узбекский рынок рыбную и сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары. За 9 месяцев этого года поставки астраханских сельхозтоваров выросли в 4 раза. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Из Узбекистана в Астраханскую область импортируют фрукты, овощи и текстиль. Для дальнейшего увеличения торгового оборота рассматривается возможность открытия в Астрахани торгового дома Узбекистана. Особое внимание уделяется транзитным возможностям Астраханской области для доставки грузов из Узбекистана в Россию. Регион является одним из ключевых участков международного транспортного коридора «Север – Юг».

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Кроме того, в Ташкентской области успешно работает филиал Астраханского государственного технического университета. Это единственный вуз в Узбекистане, который готовит специалистов для рыбной отрасли.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Развитию межрегиональных связей астраханские власти уделяют пристальное внимание. Соглашение и дорожная карта по сотрудничеству действуют с Хорезмской областью. Города Астрахань и Ургенч заключили меморандум о побратимстве. Также подписано соглашение с Бухарской областью.

Теги: игорь бабушкин, сотрудничество с узбекистаном, товарооборот


