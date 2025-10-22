Стоимость ряда продуктов в Астраханской области снижается

"Благодаря совместным усилиям с бизнесом 13 крупнейших региональных компаний и торговых сетей соблюдают соглашение о стабилизации цен, ограничивая наценку на социально значимые товары", - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

Статистические данные констатируют, что стоимость ряда продуктов в регионе снизилась: по яйцам – на 37%, по картофелю и капусте – на 27%, луку – на 17%.

Дополнительную поддержку этому процессу оказывают ярмарки и торговые площадки, где жители могут покупать качественную местную продукцию напрямую от астраханских фермеров.

Так, в субботу, 25 октября, сельхозярмарка традиционно пройдет на Центральном стадионе Астрахани. Ее работа стартует с 7 утра.

"Поручил профильным ведомствам еженедельно проводить мониторинг цен и контролировать региональные сети. Необходимо обеспечить доступность товаров первой необходимости для каждой семьи", - подчеркнул Игорь Бабушкин.