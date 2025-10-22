В Свердловской области построят посадочные площадки для дронов

В Свердловской области в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" собираются построить посадочные площадки для дронов. Реализацией проекта уже занимаются Минтранс совместно с филиалом "Аэронавигация Урала" Госкорпорации по организации воздушного движения РФ, сообщает департамент информационной политики.

Сейчас ведется согласование участков, которые можно было бы оборудовать под посадочные площадки для гражданских беспилотных воздушных судов.

"Ускоряем создание инфраструктуры для беспилотных авиационных систем в Свердловской области. Согласовываем с филиалом "Аэронавигация Урала" Госкорпорации по организации воздушного движения РФ места размещения двух посадочных площадок для гражданских дронов. Сегодня они используются в том числе дорожниками и лесниками, специалистами МЧС и МВД, в сельском хозяйстве", — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Он также добавил, что согласно федеральной программе, проект должен быть реализован в 2029 году, однако завершить работы планирует раньше.

Отметим, что на Среднем Урале уже ведется подготовка к созданию инфраструктуры для эксплуатации БАС, которая включает в себя многопозиционную систему наблюдения, станции регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы, а также линии управления беспилотными авиационными системами и контроль беспилотных авиационных систем. Это позволит безопасно интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны и даст мощный импульс для экономического развития региона.