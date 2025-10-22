Во Владимирской области служба занятости развивает сеть клубов для ветеранов СВО

В рамках нацпроекта «Кадры» новые клубы начали работу в Вязниковском и Гороховецком филиалах Кадрового центра «Работа России» Владимирской области. На данный момент уже 10 таких центров функционируют в регионе.

В центрах объединены не только ветераны СВО, но и члены их семей. Ежемесячные встречи помогают решать вопросы трудоустройства, адаптироваться к новым условиям и планировать карьеру. Также проводятся ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия и встречи с работодателями. Дополнительно для консультаций по правовым и социальным вопросам карьерные консультанты привлекают координаторов фонда «Защитники Отечества», представителей органов власти и общественных объединений.

«Развитие сети клубов соответствует целям нацпроекта «Кадры» и демонстрирует комплексный подход к адаптации защитников Отечества. Мы создаём среду, где ветераны СВО получают не просто доступ к вакансиям, но и полноценное сопровождение на всех этапах трудоустройства», – подчеркнул министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.

Чтобы стать участником клуба необходимо обратиться в Кадровый центр «Работа России» по месту жительства или позвонить в контакт-центр: 8 (4922) 77-33-03.