Челябинский предприниматель автоматизирует фотобизнес

Челябинский предприниматель внедряет цифровые решения для фотобизнеса. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Наиль Валеев решил оптимизировать работу фотостудий и парков развлечений, чтобы сократить ручной труд и ускорить процесс обработки фотографий. Так, его команда стала создавать автоматические камеры, фотокиоски и платформы для быстрого поиска и покупки снимков.

В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" Валеев получил поддержку и стал резидентом коворкинга "Мой бизнес". За два года выручка его компании выросла почти в три раза, а разработки уже используются в Москве, Сочи, Волгограде и Ташкенте.