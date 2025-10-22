В Челябинской области за купальный сезон погибли 35 человек

В Челябинской области за купательный сезон на водоемах погибли 35 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве общественной безопасности Южного Урала.

Трагедии были зафиксированы в 15 муниципалитетах региона. Основные места происшествий – реки (38%) и озера (35%). В большинстве случаев причиной гибели стало купание в нетрезвом виде.

По сравнению с 2024 годом, показатель гибели на воде снизился на 5,4%, также уменьшилось число детских смертей. Власти связывают положительную динамику с развитием безопасных зон отдыха: в 2025 году введено в эксплуатацию 203 пляжа, из них 31 – детский.

Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин отметил, что нужно стремиться к нулевой гибели на воде. По мнению чиновника, необходимо обеспечить высокий уровень информированности, воспитания культуры безопасности у детей, усилить контроль и работу спасательных служб.