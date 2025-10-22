23 Октября 2025
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Чайковском из-за скачка давления в трубах порвало сети отопления в 25 домах

В Чайковском произошла масштабная коммунальная авария, оставившая без отопления 25 многоквартирных домов. Прокуратура Пермского края взяла на контроль ход устранения последствий инцидента, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

22 октября 2025 года с 08.00 часов в аварийную службу управляющей компании "КИТ" начали поступать массовые жалобы на порывы систем отопления и горячего водоснабжения. По данным УК, в течение 10-15 минут произошли затопления горячей водой в 25 домах Основного района, пострадало имущество жителей.

Специалисты "КИТ" зафиксировали резкий рост давления в обратном трубопроводе до 8 атмосфер. В компании утверждают, что причиной аварии стал гидроудар, якобы вызванный действиями ресурсоснабжающей организации при проведении работ на наружном трубопроводе.

Поставщик теплоресурса опровергает информацию о гидроударе. По данным компании, давление было поднято только до 3,8 атмосфер для предотвращения "завоздушивания" системы, что не превышает нормативных значений. В компании считают, что причиной аварий стала неподготовленность внутридомовых сетей к отопительному сезону со стороны УК "КИТ".

В настоящее время аварийные бригады ведут ремонтные работы. По предварительным оценкам, восстановление систем отопления может занять до конца недели. Прокуратура контролирует соблюдение нормативных сроков устранения аварии и готова принять меры реагирования в случае их нарушения.

Теги: коммунальная авария, Т Плюс, КИТ, отопление, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

