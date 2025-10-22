"Уралкалий" — призер Всероссийской премии "Экспортер года-2025"

Компания "Уралкалий" стала призером Всероссийской премии "Экспортер года-2025" в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (крупный бизнес), успешно пройдя региональный, окружной и федеральный этапы конкурса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Премия вручается за значительный вклад в развитие экспортной деятельности, расширение географии поставок и укрепление позиций российских компаний на международных рынках.

Для "Уралкалия" основными рынками сбыта продукции являются Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продаж в 2024 году составила 78%.

Начальник управления по коммерции "Уралкалий" Ольга Преснякова отметила, что "Уралкалий" успешно экспортирует свою продукцию, демонстрируя высокие стандарты качества и конкурентоспособность на международных рынках.

"Премия "Экспортер года" является важным и престижным признанием для компании, подтверждающим высокий уровень профессионализма. Это не просто награда — это знак доверия и уважения со стороны экспертного сообщества, который свидетельствует о вкладе "Уралкалия" в развитие экспорта и укрепление экономического потенциала страны. Благодарим организаторов за высокую оценку нашей работы", - заявила Преснякова.

Отметим, что "Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).