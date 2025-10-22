Понравилось? Студенты-медики Новосибирска просят ввести дистанционное обучение

Студенты Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) обратились к администрации вуза с просьбой о введении дистанта.

Будущие врачи опубликовали открытое письмо руководству, в котором заявили, что "сегодняшние технологии предоставляют возможность эффективно проводить учебные занятия в режиме онлайн, не снижая при этом качества образования". Отмечается, что для многих это более удобно. Это экономит время и силы, не нужно никуда ходить, можно слушать лекции дома. А те, кто болеют, могут не пропускать занятий. Студенты ссылаются на то, что "многие передовые медицинские университеты в России и за рубежом уже успешно применяют гибридную или полностью дистанционную систему теоретических занятий". Это позволит повысить удовлетворенность студентов и сделать образовательный процесс более современным.

Насколько можно понять, речь идет только о дистанционном чтении лекций. О практических занятиях не говорится. В то же время это имеет ту трудность, что придется в одни дни проводить только лекции, а в другие - только практические и лабораторные занятия. Такая дифференциация не рекомендуется в учебном процессе, где лекции и практика чередуются.

Ранее был принят закон о том, что онлайн-обучение медиков и фармацевтов запрещено. Министр здравоохранения Михаил Мурашко признал, что в вузах сложилась порочная практика дистанционного обучения врачей, которые не смогут лечить людей. Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина заявила, что сами студенты говорили, что онлайн-формат снижает качество образования. Многие эксперты говорят более прямо: дистанционное обучение - это профанация.