В Чайковском установили выплату за привлечение контрактников на СВО

В Чайковском установили выплату за привлечение контрактников на специальную военную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал "На местах", передает корреспондент Накануне.RU.

Размер выплаты составит 100 тыс. рублей за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны в военном комиссариате Чайковского округа.

Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа. Решение приняли депутаты местной думы на сегодняшнем заседании.