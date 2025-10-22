В Челябинске подрядчик под контролем приставов заменил 200 разрушенных тактильных плиток

В Челябинске суд обязал строительную организацию устранить недостатки по муниципальному контракту на благоустройство пешеходной территории улицы Свободы – от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала. Об этом Накануне.RU сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

По решению суда, требовалось восстановить 201 разрушенную плитку, одну поврежденную решетку и два поврежденных бордюрных камня. Срок исполнения был установлен до 1 июня 2025 года, но работы не были выполнены вовремя.

Строители объяснили задержку непогодой и проблемами с поставщиками. Судебные приставы назначили исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб. В администрации согласовали новый срок.

Работы были выполнены под контролем приставов и представителей взыскателя. По их завершении составлен акт об устранении всех недостатков, после чего исполнительное производство было окончено.