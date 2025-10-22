Молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека создан в Тюменской области

Молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека создан в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В состав совета вошли 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета. Первое заседание состоялось 22 октября в правительстве Тюменской области.

От имени уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой видеоприветствие совету направил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий.

"Тюменская область входит в число лидеров по привлекательности для молодого поколения. Здесь созданы все возможности и условия для развития молодежи, для ее участия в управлении делами государства и решении важнейших общественных вопросов. Замечательно, что сегодня вы, молодые ребята с горящими глазами, с большим запросом на справедливость и ее реализацию в общественных делах, включаетесь в работу по защите прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.

В задачи совета входит выработка предложений по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, формированию в молодежной среде правовой культуры и активной гражданской позиции, поддержке молодежных общественных правовых инициатив, отметил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Председатель регионального молодежного общественного совета при уполномоченном по правам человека, студентка четвертого курса ТюмГУ Александра Антонова считает создание совета значимым шагом в развитии молодежной политики в Тюменской области:

"Мы в корпусе правовых волонтеров часто встречаемся со студентами и школьниками. Уровень правовой грамотности этой аудитории невысок. Поэтому это очень важно заниматься правовым просвещением и молодежи, и взрослого населения. Правовое просвещение будет одним из важных направлений работы общественного совета", - отметила она.

В планах работы совета – взаимодействие с региональным филиалом Фонда "Защитники Отечества", правоохранительными структурами, социальными и общественными организациями.

"За молодежью – будущее нашего общества. Ваши энергия, креативность и неравнодушие помогут эффективнее защищать права жителей Тюменской области, наиболее уязвимых групп общества. Уверен, что совет станет площадкой для обмена опытом, обучения и реализации молодежных проектов в сфере прав человека. Вместе мы сможем способствовать формированию культуры уважения прав и свобод в нашем регионе", – напутствовал членов молодежного общественного совета Олег Датских.

Отметим, что мероприятие прошло рамках национального проекта "Молодежь и дети".