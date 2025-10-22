Молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека создан в Тюменской области

22 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека создан в Тюменской области

Молодежный общественный совет при уполномоченном по правам человека создан в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В состав совета вошли 12 студентов Школы права и управления Тюменского государственного университета. Первое заседание состоялось 22 октября в правительстве Тюменской области.

От имени уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой видеоприветствие совету направил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Илья Чечельницкий.

"Тюменская область входит в число лидеров по привлекательности для молодого поколения. Здесь созданы все возможности и условия для развития молодежи, для ее участия в управлении делами государства и решении важнейших общественных вопросов. Замечательно, что сегодня вы, молодые ребята с горящими глазами, с большим запросом на справедливость и ее реализацию в общественных делах, включаетесь в работу по защите прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.

В задачи совета входит выработка предложений по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, формированию в молодежной среде правовой культуры и активной гражданской позиции, поддержке молодежных общественных правовых инициатив, отметил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Председатель регионального молодежного общественного совета при уполномоченном по правам человека, студентка четвертого курса ТюмГУ Александра Антонова считает создание совета значимым шагом в развитии молодежной политики в Тюменской области:

"Мы в корпусе правовых волонтеров часто встречаемся со студентами и школьниками. Уровень правовой грамотности этой аудитории невысок. Поэтому это очень важно заниматься правовым просвещением и молодежи, и взрослого населения. Правовое просвещение будет одним из важных направлений работы общественного совета", - отметила она.

В планах работы совета – взаимодействие с региональным филиалом Фонда "Защитники Отечества", правоохранительными структурами, социальными и общественными организациями.

"За молодежью – будущее нашего общества. Ваши энергия, креативность и неравнодушие помогут эффективнее защищать права жителей Тюменской области, наиболее уязвимых групп общества. Уверен, что совет станет площадкой для обмена опытом, обучения и реализации молодежных проектов в сфере прав человека. Вместе мы сможем способствовать формированию культуры уважения прав и свобод в нашем регионе", – напутствовал членов молодежного общественного совета Олег Датских.

Отметим, что мероприятие прошло рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Теги: Молодежный общественный совет, студенты, Школа права и управление, Олег Датских


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети