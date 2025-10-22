Автоматическое продление водительских прав завершится 1 января 2026 года

Автоматическое продление водительских удостоверений, действующее в России с 2022 года, завершится с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Эта мера распространялась на права, которые истекали в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го. Водителям, воспользовавшимся автопродлением, советуют узнать дату, с которой их удостоверения должны были стать недействительными, чтобы через три года вовремя продлить их уже в стандартном порядке и не нарушить закон.