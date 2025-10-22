В Челябинской области чиновников и сотрудников колонии поймали на махинациях с муниципальными контрактами

В Копейске Челябинской области сотрудниками УФСБ России по региону и УСБ ГУФСИН России по региону было раскрыто мошенничество с муниципальными контрактами. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, чиновники мэрии без проведения торгов заключили контракт на благоустройство аллеи по проспекту Славы стоимостью 51 млн руб. с единственным поставщиком, зная, что у колонии нет необходимых ресурсов для выполнения работ. Второй контракт касался поставки товаров для государственных нужд на сумму 49 млн руб., при этом стоимость реализуемого имущества была завышена почти на 23 млн руб.

Возбуждено два уголовных дела. Подозреваемым в мошенничестве сотрудникам колонии и поставщикам стройматериалов грозит до 10 лет лишения свободы. Чиновникам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.