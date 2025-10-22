В Екатеринбурге пустят бесплатные автобусы для траурной панихиды по погибшим 1930-1950 годы уральцам

В это воскресенье - 26 октября в Екатеринбурге запустят бесплатные автобусы для участников траурной панихиды по уральцам, погибшим в 1930-1950 годы

Панихида состоится у Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Для всех желающих почтить память погибших администрация города предоставит два бесплатных автобуса. В 12.00 они отправятся от входа в задние мэрии на проспекте Ленина, 24А, в 13.00 начнется панихида, после чего участников отвезут обратно к площади 1905 года.

Напомним, что Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930-1950-х годов был возведен на средства муниципального бюджета и обычных горожан. Расположен комплекс неподалеку от одного из самых массовых захоронений репрессированных. На его плитах размещены фамилии, даты рождения и смерти более 18,5 тыс. человек – жителей Свердловской и Пермской областей.