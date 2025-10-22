Моор подписал первые шесть из 16 концессионных соглашений, запланированных для развития систем водоснабжения

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал первые шесть из шестнадцати концессионных соглашений, запланированных в этом году для развития систем водоснабжения и водоотведения в округах Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В новый формат государственно-частного партнерства вступают Бердюжский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Тюменский (Каскаринское и Чикчинское муниципальные образования), Упоровский и Ярковский округа. Концессионером выступает "Тюмень Водоканал". Компания уже показала эффективность работы в Тюмени, Тюменском и Исетском округах.

По условиям соглашений в округах будет построено и реконструировано десять крупных водоочистных сооружений, 157 водозаборов и очистных станций, шесть канализационных очистных сооружений, а также более 215 километров магистральных и квартальных сетей.

Общий объем инвестиций в улучшение систем водоснабжения и водоотведения превысит 18 миллиардов рублей.

Согласно условиям концессий, строительство и модернизация объектов должны быть завершены в течение ближайших 15 лет. Еще 34 года концессионер будет обслуживать существующее и вновь созданное муниципальное имущество.

К выполнению новых обязательств команда "Тюмень Водоканала" приступит с 1 января 2026 года.

"Постепенно двигаемся к созданию единого регионального оператора по водоснабжению и водоотведению, к единой системе тарифов и единому высокому качеству воды для жителей Тюменской области", - заявил Моор.