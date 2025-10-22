22 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд отправил в колонию мужчину, который убил Куйвашева

В Свердловском областном суде оглашен приговор по делу об убийстве двух человек. Одной из жертв стал племянник бывшего губернатора региона Алексей Куйвашев.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался Алексей Рыжков. В ноябре 2024 года он выпивал со знакомыми мужчиной и женщиной в квартире на улице Первомайской в Екатеринбурге. В самый разгар посиделок вспыхнул конфликт. По версии следствия, Рыжков избил потерпевших, после чего зарезал. Оба скончались на месте через некоторое время.

После убийства злоумышленник нашел банковскую карту женщины и похитил ее, а затем расплатился в магазине. В дальнейшем он был задержан.

Как отметили в суде, сам Рыжков не признал себя виновным ни в убийстве, ни в краже, однако его вина была полностью доказана. Убийца двух человек получил 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также удовлетворены гражданские иски в пользу троих потерпевших – по 2 млн рублей каждому.

Имен и фамилий жертв в суде не уточняют. По данным СМИ, убитый мужчина является племянником экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ушел в отставку в марте нынешнего года.

