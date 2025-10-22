На Среднем Урале в 10 раз снизят аренду за землю для участников СВО

В Свердловской области вводится очередная мера поддержки участникам СВО и их семьям. С 1 января 2026 года арендная плата за землю для участников СВО будет снижена в 10 раз. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Денис Паслер.

"Важно, чтобы у ребят, которые защищают Родину, и их близких была уверенность в завтрашнем дне. В регионе действуют программы переобучения и трудоустройства, компенсации работодателям, социальные выплаты на приобретение земельных участков, - написал глава региона.

Он также напомнил, что получить новые компетенции и начать гражданскую карьеру ветеранам спецоперации помогает программа "Управленческие кадры Урала".

Льготная аренда будет распространяться на участки, предоставленные без торгов. Это значит, что приобрести землю под предпринимательство не получится, а вот для строительства индивидуального жилья, садоводства, огородничества и гаражей для личных и семейных нужд - выйдет. Для оформления необходимо обратиться в местную администрацию и представить подтверждающие статус документы.