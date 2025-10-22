Депутат заксобрания Прикамья от КПРФ Владимир Чулошников скончался в результате болезни

Депутат заксобрания от КПРФ Владимир Чулошников скончался в результате продолжительной болезни, сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, у него было онкологическое заболевание.

Владимир Чулошников родился 8 октября 1958 года в поселке Ергач Кунгурского района Пермской области. В 1982 году окончил Пермский политехнический институт по специальности "Маркшейдерское дело", квалификация — горный инженер. В 1993 году окончил Высшую юридическую заочную школу МВД РФ по специальности "Юриспруденция", квалификация — юрист. С 1983 по 2012 год Владимир Чулошников проходил службу в системе МВД РФ. В сентябре 2005 года был назначен на должность первого заместителя начальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции. В ноябре 2009 года Указом президента РФ ему было присвоено звание генерал-майора милиции. Имеет государственные награды: в 1995 году — орден Почета, в 2000 году — почетное звание "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ", "Ветеран боевых действий".

В 2012–2016 годах Владимир Чулошников был депутатом Законодательного собрания Пермского края второго созыва (2011–2016), в 2016–2021-м — депутатом заксобрания края третьего созыва.