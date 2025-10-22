ФСБ: В Амурской области россиянин информировал Украину о перевозке военной техники в зону СВО

В Амурской области задержан россиянин 1977 г.р. Ему вменили госизмену в форме оказания помощи Украине в деятельности против России.

Мужчину через telegram завербовал представитель подконтрольной главному управлению разведки Минобороны Украины запрещённой в России проукраинской террористической организации. На счета это организации россиянин переводил деньги. Также он передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону проведения специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый арестован. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.