Виталий Хоценко: Финалисты программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» готовы приносить пользу региону

В Омской области продолжается подготовка и обучение в рамках кадровой программы "ПРОдвижение ГЕРОЕВ". Обучение проходит под руководством квалифицированных экспертов ОмГУ имени Ф.М. Достоевского.

Курс обучения бойцов и ветеранов СВО предполагает изучение основ государственного и муниципального управления, а также знакомство с лучшими практиками реализации социально значимых проектов в регионе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграмм-канале отметил, что программа подготовки ориентирована на задачу формирования профессионального кадрового резерва. Проект направлен на то, чтобы выявить из числа участников и ветеранов СВО перспективных специалистов, которые будут готовы работать на благо региона.

«Эксперты ОмГУ имени Ф.М. Достоевского продолжают обучать финалистов кадровой программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» основам государственного и муниципального управления. Совсем скоро для ребят определим наставников из числа моих заместителей, министров, а также руководителей промышленных предприятий. Настрой у парней боевой, готовы приносить пользу региону. Это самое главное», — написал Виталий Хоценко в своих соцсетях.

Опытные наставники помогут будущим управленцам - участникам программы ознакомиться с практикой, приобрести знания и навыки, необходимые для профессиональной деятельности в органах власти и в производственной сфере Омской области. Финалистам программы "ПРОдвижение ГЕРОЕВ" будет предоставлена возможность стажировки в министерствах, ведомствах и ключевых компаниях региона.

В целом, реализация проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» направлена на пополнение региональной управленческой команды специалистами с уникальным опытом и приобретенными знаниями.