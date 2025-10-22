Хинштейн: В Курской области есть план "Б" в случае атак по объектам энергетики
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала "Сейм" заявил о наличии плана "Б" на случай ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.
Он не стал озвучивать детали плана, чтобы противник не был о них осведомлен.
Хинштейн отметил, что объекты социальной инфраструктуры оснащены резервными источниками питания, есть передвижные котельные.
Губернатор добавил, что Курская область оказывает поддержку в вопросе энергетике соседней Белгородской, пока там также закупают передвижные котельные.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не исключил "резкое ухудшение" ситуации с подачей тепла. На территориях школ могут разместить пункты обогрева в случае резкого снижения температуры и отключения электроэнергии.