Хинштейн: В Курской области есть план "Б" в случае атак по объектам энергетики

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала "Сейм" заявил о наличии плана "Б" на случай ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона.

Он не стал озвучивать детали плана, чтобы противник не был о них осведомлен.

Хинштейн отметил, что объекты социальной инфраструктуры оснащены резервными источниками питания, есть передвижные котельные.

Губернатор добавил, что Курская область оказывает поддержку в вопросе энергетике соседней Белгородской, пока там также закупают передвижные котельные.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не исключил "резкое ухудшение" ситуации с подачей тепла. На территориях школ могут разместить пункты обогрева в случае резкого снижения температуры и отключения электроэнергии.