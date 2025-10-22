В ростовском Батайске 131 квартира пострадала от атаки БПЛА

В Батайске (Ростовская область) в результате атаки БПЛА пострадали десятки квартир. На месте работают главы региона Юрий Слюсарь и города Валентин Кукин.

В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры. На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра, написал в своём telegram-канале Слюсарь. Мэр города Кукин, вернувшись из Москвы в Ростовскую область, сразу же направился изучать пострадавшие дома.

"На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире. В управление социальной защиты уже поступило 40 заявлений от жителей на оказание единовременной материальной помощи", - сообщил мэр Батайска Валентин Кукин в своём telegram-канале.

Повреждены также семь торговых павильонов, частный медицинский центр и 41 автомобиль.

"Сегодня, увидев своими глазами места ЧС, уже наполовину очищенные от осколков, убедился: символ Батайска – Троицкий храм – словно хранит наш город. То, что в результате массированной атаки никто не погиб, – настоящее чудо. Серьёзных пострадавших также нет – по последним данным, обращений в Центральную городскую больницу не зафиксировано", - написал градоначальник.