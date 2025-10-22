Задержанная летом ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд в Брянской области

Диверсанты, задержанные в августе, причастны к организации подрыва моста в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев", - сказал он в интервью РИА Новости.

Их "уничтожили", двоих взяли в плен, уточнил Богомаз.

"То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост", - заявил губернатор.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. Повреждение железнодорожной инфраструктуры квалифицировано следствием как теракт (ст. 205 УК РФ). ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России - пострадали 118 человек.