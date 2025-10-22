22 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: live.mts.ru

МТС Live Холл приглашает екатеринбуржцев на вечер импровизации — Lab с Антоном Беляевым

Жителей Екатеринбурга приглашают на живой концерт — Lab с Антоном Беляевым. Вечер импровизаций, глубокого звучания и неподдельных эмоций пройдет на площадке МТС Live Холла.

Музыка будет рождаться прямо на сцене, а зрители окунутся в уникальную атмосферу, где каждый аккорд живет только один раз. Музыкальная лаборатория в составе звездных гостей, оркестра и хора подарит екатеринбуржцам самые неожиданные аранжировки всеми любимых песен.

"У Антона не бывает "просто концертов" — это всегда перформанс, и он однозначно стоит вашего внимания" — утверждают в пресс-службе площадки.

Напомним, что Антон Беляев является одним из самых востребованных композиторов и исполнителей страны, а также лидером проекта Therr Maitz. Он нередко становился участником или членом жюри популярных музыкальных шоу и даже создал собственную интернет-программу о современной музыке "Lab с Антоном Беляевым", которую уже успели посетить Баста и Лев Лещенко. Его проект — это бесконечный музыкальный эксперимент, позволяющий участникам осваивать новые жанровые и стилистические территории, и теперь жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть и, главное, услышать это вживую.

Концерт в МТС Live Холл пройдет 4 ноября в 19.00, билеты уже в продаже. Возрастное ограничение строго 18+.

Теги: МТС Live Холл, Антон Беляев, Екатеринбург, концерт


