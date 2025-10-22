Продажу сигарет на остановках запретят

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продавать сигареты на остановках общественного транспорта.

Депутаты заявили, что поддерживают последовательные меры, направленные на снижения потребления табачной и никотиносодержащей продукции, предусмотренное госполитикой по сокращению курения до 2035 года. Член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов сказал, что Правительство поддерживает законопроект с единственным замечанием: в малых населенных пунктах, где остановка может быть единственным местом торговли, следует сделать исключение, чтобы не создавать неудобств для жителей. Это будет внесено ко второму чтению. Впрочем, в столь малых населенных пунктах живет очень небольшой процент населения.

Депутаты ожидают, что закон продолжит помогать формировать пространство, которое поддерживает стремление к здоровому образу жизни и защищает граждан, особенно молодежь, от таких негативных факторов, как курение. Это не просто ограничение, а забота о здоровье населения.