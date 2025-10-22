Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным пока не принято

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможной встрече в Венгрии с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что пока решение пока не принято.

"Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет... Я еще не принял решения", — приводит слова Трампа РИА Новости.

Он добавил, что информация касательно возможной встречи с Путиным появится в течение двух дней.

Ранее представитель американской администрации заявил, что США в ближайшее время не планируют проведение встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, как и встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что лидеры условились встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут подготовку встречи лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.