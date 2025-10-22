ЛСП даст большой концерт на сцене МТС Live Холл в Екатеринбурге

ЛСП возвращается в Екатеринбург, чтобы дать концерт на сцене МТС Live Холл. Выступление артиста запланировано на 1 ноября в 20.00.

"Музыка накроет с головой, так что готовься к встрече с вечным, мощным и неизбежным. Это не концерт — это разряд тока, который пробьет тебя до костей", — сообщает пресс-служба площадки.

Треки ЛСП стали саундтреками целого поколения. На сцене прозвучат такие хиты как "Монетка", "Тело", "Безумие", "Номера", а также новые релизы. Команда исполнителя обещает окунуть слушателей в фирменную эстетику ЛСП и подарить всем пришедшим смесь драйва, меланхолии и бунтарства.

Билеты уже в продаже. Возрастное ограничение 16+.