Венгрия: Встречу Путина и Трампа явно хотят сорвать

Сообщения о том, что встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Будапеште не состоится, распространяются с целью сорвать ее. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отмечает, что сразу было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы встречи не произошло. За этим стоит провоенная политическая элита Запада, которая опасается договоренностей о мире.

"Одна и та же история почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед решениями о санкциях или о Европейском фонде мира. Ничто не ново под солнцем. На этот раз все будет по-другому. Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет", – написал дипломат.

Накануне ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что администрация США в ближайшее время не планирует проведение встречи президентов. При этом спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что подготовка к ней продолжается. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала все это "инфобалаганом партии войны".

Трамп же заявил, что решение по встрече пока не принято. По его словам, ясность наступит через пару дней.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что встреча будто бы сорвалась потому, что госсекретарь США Марко Рубио после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что она не принесет положительных результатов.