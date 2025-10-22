22 Октября 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области пенсионерка трижды стала жертвой мошенников

В Златоусте пенсионерка три раза стала жертвой мошенников, желая заработать на инвестициях, а затем вернуть свои деньги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
От аферистов пострадала 63-летняя местная жительница. Женщина обратилась в отдел МВД России по Златоустовскому городскому округу и сообщила полицейским, что в июне ей позвонили неизвестные и предложили стать "инвестором с гарантированным ежедневным доходом в размере тысячи рублей".

Первый раз она перевела более восьми тысяч рублей, после чего "партнеры" отказались от сотрудничества, сославшись на слишком незначительный объем инвестиций. После этого потерпевшая решила вернуть вложенные деньги и обратилась в якобы юридическую компанию, найденную в интернете, которая обещала помощь жертвам мошенников. В результате женщина перевела злоумышленникам 30 тыс. руб. Когда пенсионерка отказалась переводить еще 100 тыс., "юристы" также перестали выходить на связь.

Затем с гражданкой связались представители другой фирмы и тоже предложили помочь вывести инвестированные средства. Для этого аферисты потребовали перевести им 30 тыс. руб. для "открытия счета за границей" и свыше 37 тыс. руб. — для "покупки страховки", что женщина и сделала. После того, как злоумышленникам понадобилось еще 150 тыс. руб., женщина поняла, что снова стала жертвой мошенников.

Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Теги: Златоуст, пенсионерка, мошенники, инвестор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

