Спасение по телефону: диспетчер МЧС помогла мальчику покинуть горящий дом в Прикамье

Диспетчер МЧС России Любовь Ишутова спасла жизнь девятилетнему ребенку - она давала ему инструкции, как покинуть горящую квартиру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ребенок был один дома, когда вспыхнул пожар. Школьник сразу позвонил в службу 101. Ему ответила диспетчер Любовь Ишутова. По ее словам, этот звонок за 15 лет службы стал особенным, поскольку у нее самой сын того же возраста.

"Мне сразу стало ясно, что ребенок в опасности. Уточнив адрес, я направила пожарных и помогла ему покинуть горящую квартиру. Маленький герой выполнял все указания и стойко держался", — сообщила она.

Отец мальчика признался, что поверить в происходящее не мог. Как только он узнал про пожар тут же примчался и, найдя сына в кабине пожарного автомобиля, растрогался.

Пожар в квартире многоэтажки города Чайковский ликвидировали на 15 квадратах 18 огнеборцев и пять единиц техники. Огнеборцы МЧС России вывели из задымленного подъезда еще пять человек, среди которых был ребенок. Причиной пожара послужило короткое замыкание блока питания.