Чехия подарит Украине космический спутник

Чехия построит и передаст Украине космический спутник, чтобы наблюдать за Землёй.

Как заявляется, этот проект – "технологический вклад Чехии в развитие и безопасность Украины". До сих пор Украине приходилось полагаться на изображения, поставляемые из-за рубежа. Чехия – первая страна, которая оказала такую помощь Киеву.

"Передача спутника в дар является не только выражением нашей помощи Украине, но и доказательством высокого уровня чешской космической отрасли. Мы верим, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности и поддержит наше сотрудничество в области космических технологий", - сказал министр транспорта Чехии Мартин Купка, его слова приводит пресс-служба минтранса.