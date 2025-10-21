Бывший заместитель председателя Правительства Ульяновской области заключен под стражу

Бывший заместитель председателя Правительства Ульяновской области заключен под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Ульяновской области.



После предъявления фигуранту обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. С учетом доводов следствия об обстоятельствах преступления и личности обвиняемого, суд удовлетворил ходатайство следователя.

По версии следствия, в 2024-2025 годах обвиняемый способствовал победе в аукционе на реконструкцию очистных сооружений в Барыше аффилированной с ним компании. Сумма контракта превысила 317 миллионов рублей. Также фигурант незаконно распорядился увеличить размер аванса для лоббируемой фирмы.