Александр Авдеев дал поручение по созданию комплексной концепции развития Мстёры

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе рабочей поездки в Вязниковский район посетил предприятие «Мстёрский ювелир». Глава региона и исполнительный директор компании Дмитрий Мазаников обсудили планы развития предприятия, которое стало частью крупной ювелирной группы наряду с производствами «Кольчугинский мельхиор» и «Интерсильверлайн» и вошло в федеральный реестр предприятий народных художественных промыслов.

Вязниковские мастера сумели сохранить вековые традиции четырёх народных художественных промыслов. Здесь создают шедевры мирового уровня ювелиры, иконописцы, мастера лаковой миниатюры и вышивки. «Мстёрский ювелир» является крепким инвестором, который постоянно вкладывает средства в развитие производственных площадок.





«В этом году наше предприятие отмечает столетний юбилей. За прошедшие два года мы провели большие строительные работы – возвели новую линию гальваники, очистные сооружения. Завод преобразился. Мы смогли сохранить то, что исконно было во Мстёре, – это серебряное дело», – рассказал Дмитрий Мазаников.

Компания заинтересована в привлечении специалистов, наращивает номерной фонд для их комфортного проживания и как ответственное градообразующее предприятие участвует в развитии территории. В частности, помогает в создании в посёлке спортивного кластера.

«В сотрудничестве с Министерством физкультуры и спорта Владимирской области привлекли сюда всероссийский проект «Забег РФ». До этого площадкой эстафеты становились только крупные города. У Мстёры выдающийся творческий, промышленный и туристический потенциал. Будем работать над свежим обликом посёлка мастеров в сотрудничестве с органами власти, поселковой администрацией, активными жителями и ответственным бизнесом», – обозначил задачу Александр Авдеев.

Губернатор поручил создать оргкомитет, который до конца этого года разработает комплексную концепцию развития посёлка по принципу Суздаля или Юрьева-Польского. Горизонт планирования, обозначенный главой региона – ближайшие 5 лет. В программе будет предусмотрено обновление жилищно-коммунальной, уличной и дорожной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, реконструкция и капремонт зданий, а также создание новых туристических маршрутов с акцентом на народные художественные промыслы, ремёсла и русский быт.





«Народно-художественные промыслы во Владимирской области – это направление, которое поддерживается государством и имеет очень давние традиции. Например, посёлок Мстёра упоминается с 16 века, а его современное название известно с 19 века. НХП – это часть нашей национальной идентичности, незастывшая история. Можно приехать на производство и увидеть, как мастера своими руками изготавливают то, чему здесь учили на протяжении столетий. На предприятии «Мстёрский ювелир» трудятся несколько династий работников», – отметил заместитель Губернатора Денис Синявский.