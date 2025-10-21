У некоторых россиян снова работают звонки в Telegram и WhatsApp*

Некоторым россиянам снова стали доступны аудио- и видеозвонки в Telegram и WhatsApp* без использования VPN-сервиса.

По данным РИА Новости, аудио- и видеозвонки в этих мессенджерах работают, если операторы связи обоих абонентов совпадают.

Напомним, Роскомнадзор объяснил свое решение заблокировать звонки в двух мессенджерах "множеством обращений граждан" с жалобами на мошенников, которые пользуются аудиозвонками, а также призывами полиции ограничить работу мессенджеров. При этом звонки были заблокированы не во всех мессенджерах, а только в двух наиболее популярных.

*мессенджер принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ