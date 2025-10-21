В капитале банка "Таврический" обнаружен дефицит в 137 млрд рублей

В капитале петербургского банка "Таврический" обнаружили дефицит более 137 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы арбитражного суда.

Из заключения о финансовом состоянии банка следует, что его активы составляют 93 539 176 тысяч рублей, а обязательства — 230 733 473 тысячи.

3 сентября Центральный банк России отозвал лицензию на банковские операции у Таврического банка "по причине полной утраты собственных средств". В октябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Таврический банк банкротом.

Таврический банк основан в 1993 году. В 2014 году банк столкнулся с финансовыми трудностями и был санирован, в 2015 году его основным акционером стал Банк МФК, с 2018 года акционерная структура Банка МФК неизвестна, но до этого в разное время совладельцами (напрямую или через аффилированные структуры) были Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов. План по финансовому оздоровлению Таврического банка, в котором участвовали ЦБ и АСВ, был рассчитан до 2035 года.