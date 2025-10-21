21 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Форум "Города России", который пройдет в Екатеринбурге, соберет более 75 мэров и делегации из 30 регионов

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: Технологии лидерства" пройдет в Екатеринбурге 27-28 ноября. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы. Организаторами форума стали администрация Екатеринбурга, Центр стратегических разработок, Союз российских городов под патронажем Министерства экономического развития РФ.

По словам заместителя министра экономического развития России Святослава Сорокина, форум стал ежегодной площадкой, на которой представители Совета Федерации и Государственной Думы, органов власти всех уровней, корпораций развития, экспертных организаций, бизнес-сообщества, а также российских и иностранных экспертов в области городского планирования обсуждают стратегическое развитие территорий.

"Сегодня мы предлагаем стратегию пространственного развития с опорой как на агломерации, так и на малые города. Главная задача – обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни людей даже в самых удаленных уголках нашей страны. Для этого командам администраций очень важно комплексно использовать весь инструментарий мер господдержки и привлекать лучшие практики развития территорий. Деловая программа форума, в которую входит более 80 мероприятий, позволит рассмотреть эти темы детально",– рассказал Святослав Сорокин.

форум "Города России"(2023)|Фото: Накануне.RU

Задачи развития участники форума обсудят в семи ключевых треках: эффективное управление территорией; экономика муниципалитета; власть, бизнес, общество; туризм и городская привлекательность; человеческий капитал; города для жизни; платформенная экономика.

Форум пройдет под девизом "Технологии лидерства". Речь пойдет о том, как современные управленческие и технологические решения помогают городам повышать качество жизни и создавать новые точки роста.

"Форум "Города России" – это не просто площадка для обмена мнениями. Это точка роста, из которой выходят реальные инициативы, партнерства и решения. Екатеринбург с радостью вновь примет у себя лидеров городских команд со всей страны", – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Алексей Орлов на форуме "Города России" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Свое участие в форуме уже подтвердили главы более 75 российских городов и делегации из 30 регионов. Впервые на площадке пройдет выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Свои достижения и проекты представят семь городов России, а также компании, специализирующиеся на архитектуре, благоустройстве, транспорте и "умных" системах для городов.

Теги: Города России, форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

