Тюменский ремонтно-механический завод выпустил более 20 тысяч единиц продукции за девять месяцев

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) "Транснефть – Сибирь" с января по сентябрь 2025 года изготовил более 20 тысяч единиц продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

На объекты трубопроводного транспорта нефти поставлено более 3,5 тыс. единиц комплектующих к насосным агрегатам, более 5 тыс. единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 168 колодцев для размещения технологического оборудования, а также более 2,6 тыс. единиц ремонтных конструкций для устранения дефектов трубопровода.

В настоящее время специалисты ТРМЗ приступили к разработке конструкторской документации на опытные образцы оборудования, направленные на повышение экологической безопасности производственных объектов "Транснефть", в частности, на станцию биологической очистки производительностью 50 куб. м в сутки для линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Клин" "Транснефть – Дружба". Также продолжается разработка конструкторской документации на станцию производственно-дождевых сточных вод производительностью 480 куб. м в сутки для ЛПДС "Нурлино" "Транснефть – Урал".

Завод уделяет большое внимание совершенствованию технологии производства. Так, в процесс производства литья встроена установка для 3D-печати элементов песчано-полимерных литейных форм и стержней по аддитивной технологии (послойное выращивание изделий из песчано-полимерных материалов), подразумевающей послойное нанесение связующего материала на поверхность основного в соответствии с цифровой моделью изделия.

"Технология обеспечивает высокую скорость построения изделий, а повторяемость печати гарантирует идентичность геометрии однотипных форм. Преимущество аддитивной установки в том, что с ее помощью мы получаем на выходе литейные формы высокой сложности, детализации и любой конфигурации для промышленного применения. Процесс получения литейных форм полностью автоматизирован", – отметил директор Тюменского ремонтно-механического завода Александр Муравьёв.

Кроме того, в целях модернизации станочного парка ТРМЗ приобретены и запущены в эксплуатацию три современных токарных станка с числовым программным управлением.

Отметим, что Тюменский ремонтно-механический завод "Транснефть – Сибирь" выпускает продукцию машиностроения, нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов.