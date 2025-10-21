Челябинский школьник создал цифрового стилиста

Школьник из Челябинска создал нейросеть, которая помогает пользователям подбирать одежду. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

14-летний Алексей Феклин, ученик онлайн-гимназии №1 из Челябинска, создал умного бота, упрощающего подбор одежды. Школьник разработал проект во время летней стажировки в ИТ-компании "Наполеон ИТ". Бот анализирует фото пользователя или понравившийся образ, после чего с помощью нейросети формирует готовые рекомендации и предоставляет ссылки на подходящие товары на маркетплейсе.

Ранее Алексей создавал веб-приложения, обучал собственную языковую модель и участвовал в международных чемпионатах по робототехнике.