Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Культурный центр "Горный Щит" присоединят к КЦ "Дружба"

Культурный центр "Горный Щит" обновят путем присоединения к структурным подразделениям одного из многофункциональных учреждений культуры Екатеринбурга – КЦ "Дружба". Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, подобные процедуры позволяют объединить ресурсы для обновления и развития отдельных учреждений.

В 2026 году в "Горном Щите" отремонтируют отдельные помещения и закупят новое оборудование. Позднее также запланированы работы по капитальному ремонту здания: замена коммуникаций, ремонт кровли, установка новых окон, дверей и работы по внутренней отделке помещений.

При этом, местным жителям не придется переживать из-за закрытия кружков, так как деятельность клубов и коллективов не только сохранится, но и расширится. Сохранятся и проекты "Оранжевое лето", "Дозор здоровья", "Мы познаем мир", "Примите наши поздравления!", конкурс "Мисс очарование", фестивали-конкурсы самодеятельного народного творчества "Сельские узоры" и гражданско-патриотической песни "Служить России!"

Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, администрация "Горного Щита" "неплохо наживалась, забирая плату с кружков по карманам". После того, как схема вскрылась, местные жители испугались, что культурный центр отдадут под магазин какой-нибудь крупной торговой сети, в связи с чем и было объявлено о присоединении.

Отметим, что в структурные подразделения КЦ "Дружба" также входят "Дом новой культуры" по улице Сурикова, 31, хореографический центр "Окна" на улице Чкалова, 117, арт-пространство "Кирпичи" на Добролюбова, 2 "б" и центр развития "Знайка" по улице Онуфриева, 24/2.. За последние 5 лет была полностью модернизирована инфраструктура всех пяти зданий.

Теги: Екатеринбург, КЦ Дружба, КЦ Горный Щит, обновление


