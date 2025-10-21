От резюме до первой работы: челябинским выпускникам помогают выбирать профессию

В Челябинске, во Дворце пионеров и школьников имени Крупской, будущие выпускники школ и колледжей региона обучались правильно искать работу и выбирать профессию. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

Молодые люди узнали, как составить резюме, провести собеседование, уверенно представить себя работодателю и найти первые карьерные возможности. Первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Мария Никонова и главный специалист ведомства Наталья Ишмухаметова поделились рекомендациями по поиску работы и выбору профессии.

Своим опытом с ребятами поделились представители digital-агентства INTEC – HR-менеджеры Валерия Есина и Елена Дричик. Девушки из агентства рассказали о работе в компании, возможностях стажировки и перспективах трудоустройства, а также о особенностях вакансий: дизайнер, копирайтер, контент-менеджер, программист и менеджер по продажам.

Федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин отметил, что подобные инициативы помогают молодёжи чувствовать себя увереннее на рынке труда и развивать цифровые навыки.